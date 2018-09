Akademikerinnen-Anteil wächst weiter an. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Junge Frauen in Deutschland haben doppelt so häufig einen Hochschulabschluss wie die Generation ihrer Mütter. Das geht aus Daten des Mikrozensus 2017 hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte. Demnach hatten 30 Prozent der 30- bis 34-jährigen Frauen 2017 einen Hochschulabschluss, bei den 60- bis 64-jährigen Frauen sind es nur 15 Prozent.



Nach der Statistik ist das Bildungsniveau bei dem weiblichen Teil der Bevölkerung deutlich stärker gestiegen als bei den Männern.