Meerkat soll in einigen Jahren in das noch größere Radioteleskop Square Kilometre Array (SKA) integriert werden, das über mehrere Länder verteilt sein wird. Nach Fertigstellung soll es bis zu 100 Mal empfindlicher sein als jedes andere Radioteleskop und fast bis zum Urknall zurück ins All blicken können, versprechen die Verantwortlichen. SKA wird federführend von elf Ländern betrieben, darunter Südafrika, Australien, China, Großbritannien und Italien. Deutschland zählt bisher nicht zu den Vollmitgliedern. Eine deutsche Vereinigung aus Wissenschaftlern und Einrichtungen strebe jedoch eine assoziierte Mitgliedschaft an, so Junkes.