Die fünfte Jahreszeit ist angelaufen.

Quelle: dpa

Die Narren in Köln, Düsseldorf und Mainz müssen sich zu den Rosenmontagszügen auf ungemütliches Wetter mit viel Wind und Regen einstellen. "Die Karnevalsumzüge am Wochenende müssen demnach sturm- und wasserfest sein", erklärte Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst. Mit bis zu 18 Grad werde es ungewöhnlich mild.



Am Sonntag werde es bedeckt und regnerisch. Am Rosenmontag sollten "zumindest vom Wind keine größeren Beschränkungen für die Rosenmontagszüge ausgehen".