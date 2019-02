Winterpaddler können sich über steigende Temperaturen freuen.

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Nach den Schneefällen vom Wochenende wird das Wetter in den kommenden Tagen immer milder und bleibt meist trocken. Zur Wochenmitte könnten die Temperaturen in Westdeutschland sogar auf zweistellige Werte klettern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zum Ende der Woche soll auch in Süddeutschland Tauwetter einsetzen.



Am Montag zeigt sich vielerorts die Sonne und es bleibt meist trocken. An den Alpen steigen die Temperaturen auf minus ein Grad und im Westen auf bis zu sechs Grad.