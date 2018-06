Richter Aaron Persky (Archiv). Quelle: Jeff Chiu/AP/dpa

Ein kalifornischer Richter, der 2016 mit einer ungewöhnlich milden Strafe für einen Sexualstraftäter in die Schlagzeilen kam, ist durch ein Wählervotum abberufen worden. Fast 60 Prozent der Wähler im Bezirk Santa Clara County stimmten für die Absetzung von Richter Aaron Persky (56).



Es sei die erste Abberufung eines gewählten Juristen in Kalifornien seit 1932, wie US-Medien berichteten. In vielen Bundesstaaten ist es üblich, dass Richter gewählt werden und auch bestätigt werden müssen.