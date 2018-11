Menschen in einem Park genießen die Sonne im Herbst. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der Herbst zeigt sich in Deutschland in den kommenden Tagen von seiner angenehmsten Seite. Für November ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) außergewöhnlich warm. "Bei solchen Temperaturen kann man schon mal vergessen, dass wir mit großen Schritten auf den meteorologischen Winter zugehen."



Am Montag gebe es tagsüber viel Sonne, gerade im Südosten und im Mittelgebirge. Es werde 11 bis 17 Grad warm. Am Dienstag und Mittwoch wird es bei jeweils 12 bis 18 Grad ebenfalls sehr mild.