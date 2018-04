Das warme Wetter lässt die Mücken ausschwärmen. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der schnelle Temperaturanstieg in den vergangenen Tagen lässt die Mücken in Massen ausschwärmen. Dabei handele es sich um jene Exemplare, die in Kellern oder auf Dachböden überwintert haben, erklärte Mückenexpertin Doreen Walther vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg.



Und diejenigen unter ihnen, die im Herbst kein Blut mehr tanken konnten, holen das jetzt laut Walther vor der Eiablage nach. Dabei seien die Mücken aber nicht aggressiver als in den Vorjahren.