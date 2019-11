US-Generalstabschef Mark Milley. Archivbild

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Angesichts neuer Provokationen im Atomstreit hat US-Generalstabschef Mark Milley den Iran gewarnt: "Wir setzen unser Vertrauen in die diplomatischen Bemühungen, aber gleichzeitig werden wir sicherstellen, dass wir ein angemessenes Maß an militärischen Kapazitäten in der Region aufrechterhalten", sagte er dem TV-Sender ABC.



"Unsere Regierung hat entschieden, zu diesem Zeitpunkt nicht militärisch vorzugehen, aber wir haben die Fähigkeit dazu", so Milley. Zuvor hatte der Iran wieder mit Urananreicherung begonnen.