Überflutete Häuser in Sibirien nach Hochwasser. Archivbild

Quelle: Anna Moskvitina/Tass/dpa

Beim Jahrhundert-Sommerhochwasser in Sibirien sind nach Angaben russischer Behörden bisher mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, meldete die Agentur Interfax. 190 Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden.



Tausende Häuser standen weiter unter Wasser. Tagelanger Regen hatte in Flüssen das Wasser über die Ufer treten lassen. Das Verteidigungsministerium hatte mehr als 1.000 Soldaten sowie Militärtechnik geschickt, darunter medizinische Verstärkung. Es bestand Seuchengefahr.