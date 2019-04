Neuer starker Mann im Sudan ist jetzt der bisherige Generalinspekteur der Armee, Abdel Fattah Burhani. Er zeigte während der Proteste etwas Bürgernähe und sprach mit Demonstranten, wie Fotos in sozialen Netzwerken zeigen. Aus Militärkreisen hieß es, Burhani genieße innerhalb der Streitkräfte größeres Vertrauen als der vorherige Anführer des Übergangsrates Ibn Auf. Burhani versprach in einer Fernsehansprache, den Machtapparat Al-Baschirs "mit der Wurzel auszurotten" und die Verantwortlichen für den Tod von Demonstranten vor Gericht zu stellen.



Die Demonstrationen sollen dennoch weitergehen, bis das Militär die Macht komplett an eine zivile Übergangsregierung übergeben hat. Am Samstag versammelten sich wieder Zehntausende Menschen vor der Zentrale der Streitkräfte in Khartum zu einer Sitzblockade, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Menschen warteten gespannt auf eine Ankündigung des Übergangsrates, wie es weitergehen und ob die neue Führung mehr Macht an zivile Kräfte übergeben werde.