Soldaten kontrollieren die Straßen der Hauptstadt Harare. Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Die Lage in Simbabwe ist derzeit unübersichtlich. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP haben Panzer den Zugang zum Parlament in der Hauptstadt Harare blockiert. Wie ein AFP-Reporter berichtete, forderten Soldaten in der Nähe des Parlaments Autos zur Umkehr auf.



Das Auswärtige Amt in Berlin mahnte deutsche Staatsbürger in Simbabwe angesichts der "bisher ungeklärten Bewegungen militärischen Geräts und Personals" zur Vorsicht. Sie sollten in ihren Unterkünften verbleiben.