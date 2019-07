Im Konflikt im Sudan haben sich der regierende Militärrat und die prodemokratische Bewegung auf eine Machtteilung geeinigt. Zudem gebe es einen Zeitplan für einen Übergang zu einer Zivilregierung, sagte Mohammed el-Hassan, Gesandter der Afrikanischen Union.



Demnach soll ein gemeinsamer souveräner Rat gebildet werden, der das Land für "drei Jahre oder länger" regieren soll. Fünf Sitze sollen an das Militär gehen, fünf an Zivilisten und einer an einen Zivilisten mit militärischem Hintergrund.