Japan und Südkorea nähern sich an. Archivbild.

Quelle: -/kyodo/dpa

Südkorea und Japan nähern sich an. Das Präsidialamt in Seoul teilt mit, an einem bilateralen Militärabkommen vorerst festzuhalten. Die Mitteilung an Japan, den Pakt nicht verlängern zu wollen, sei nicht mehr wirksam.



Daran sei jedoch die Bedingung geknüpft, dass das Abkommen jederzeit beendet werden könne. Tokio zeigte sich zu Gesprächen bereit. Im Juli hatte Tokio strengere Kontrollen für den Export von Materialien zur Chipproduktion nach Südkorea verhängt. Das führte zu einem Handelsstreit.