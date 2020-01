Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Die Frontfrau der US-Demokraten, Nancy Pelosi, will mit einer Abstimmung im Repräsentantenhaus US-Präsident Donald Trump an einer Eskalation des Konflikts mit dem Iran hindern. Das Repräsentantenhaus werde in der nun beginnenden Woche über die Anwendung der "War Powers Resolution" stimmen, kündigte Pelosi an.



Konkretes Ziel sei es, militärische Aktionen der US-Regierung gegen den Iran auf 30 Tage zu begrenzen. Pelosi nannte den Luftschlag gegen General Soleimani "provokant und unverhältnismäßig".