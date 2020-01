Der Iran will, dass die USA aus der Region abziehen. Archivbild

Quelle: Khalid Mohammed/AP/dpa

Der Iran strebt will die USA mit politischen Mitteln aus der Golf-Region zu vertreiben. Ein weiterer Militärschlag wird aber nicht ausgeschlossen. "Unser nächster Schritt wird davon abhängen, welche Schritte die andere Seite unternehmen wird", sagte Verteidigungsminister Ami Hatami in einem Twitter-Video.



Das eigentliche iranische Ziel seien nicht weitere Militärangriffe, sondern die Beendigung der Anwesenheit der USA in der Region über politische Wege. Die US-Präsenz habe nur zu Krieg und Zerstörung geführt.