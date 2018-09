In Afghanistans Hauptstadt Kabul wurden Militärs angegriffen. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einem Angriff von fünf schwer bewaffneten Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf eine Militäreinheit nahe einer großen Militärakademie in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier der Angreifer.



Zwei hätten sich in die Luft gesprengt, zwei weitere seien erschossen und einer verhaftet worden, sagte Daulat Wasiri, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Elf afghanische Soldaten seien getötet und 16 weitere verletzt worden.