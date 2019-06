Die Proteste 1989 wurden blutig niedergeschlagen. Archivbild

Quelle: Edgar Bauer/dpa

China hat US-Außenminister Mike Pompeo eine "schwere Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen". In einer Reaktion auf Pompeos Würdigung der Opfer des Tian'anmen-Massakers von 1989 warf ihm ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington vor, Chinas Politik im In- und Ausland "in den Dreck zu ziehen".



Der Sprecher verteidigte den Militäreinsatz, mit dem vor 30 Jahren die Demokratiebewegung niedergeschlagen worden war. Pompeo hatte zudem Kritik an der Menschenrechtslage in China geübt.