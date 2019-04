Im Jemen-Konflikt unterstützen die USA ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis, das dem jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi im Kampf gegen Huthi-Rebellen zur Seite steht. Die USA liefern Geheimdienstinformationen und logistische Unterstützung; zwischenzeitlich wurden auch Kampfflugzeuge in der Luft betankt.



Trump erklärte nun, es gebe eine Reihe von Gründen für die US-Beteiligung am Jemen-Konflikt. So müssten die mehr als 80.000 US-Bürger geschützt werden, die in Ländern der arabischen Militärkoalition leben. Auf diese Staaten habe es immer wieder vom Jemen aus geführte Angriffe der Huthi-Rebellen gegeben, erklärte der US-Präsident. Eine Umsetzung der Kongressresolution würde außerdem die Bemühungen der USA untergraben, in dem Konflikt "zivile Opfer zu vermeiden" und eine Ausbreitung von Terrorgruppen in der Region zu verhindern.