Neitzel: Der Umgang der Deutschen mit dem Militär ist geprägt von zwei Weltkriegen, die verloren wurden. Es gibt keine Meistererzählung heldenhafter Siege, wie das in Großbritannien oder Frankreich der Fall ist. Neben den Niederlagen sind es auch ganz stark die Verbrechen, die nachwirken. Aber wir müssen da differenzieren: Es ist nicht so, dass eine Mehrheit der Deutschen gegen die Institution Bundeswehr ist, sondern es sind andere Narrative, die weiche Seite des Militärs – es sind Blauhelmeinsätze und dergleichen, also keine Kampfeinsätze, die man im Vordergrund haben will. Alle Studien zeigen: Es ist nicht so, dass die Deutschen per se gegen Militär sind, sondern sie verstehen oft nicht die Begründung dahinter. Das ist ja in einer Demokratie ein valides Argument: Wenn man die Soldaten in einen Einsatz schickt, muss man das auch gut begründen und nur die Bündnistreue reicht eben oft als Argument nicht aus.