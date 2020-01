Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archivbild

Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Das türkische Parlament hat grünes Licht für eine mögliche Militärintervention in Libyen gegeben. Präsident Recep Tayyip Erdogan erhielt für ein Jahr die Erlaubnis, Truppen in das Bürgerkriegsland zu schicken, um die Regierung unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch in Tripolis zu stützen.



Nach insgesamt drei Einmärschen in Syrien begibt sich die Türkei damit voraussichtlich auf ihren nächsten Militäreinsatz in der Region. Der Türkei geht es dabei um Einfluss, aber auch um Erdgasvorkommen im Mittelmeer.