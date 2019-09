Netanjahu (r.) trifft Putin in Sotschi.

Quelle: Shamil Zhumatov/REUTERS POOL/dpa

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat im Konflikt mit dem Iran Russland zur Unterstützung aufgerufen. "Wir sind nicht bereit, diese Bedrohung in Kauf zu nehmen", sagte er bei einem Treffen mit Präsident Putin in Sotschi.



Beide Länder müssten sich militärisch abstimmen, sagte Netanjahu laut der Agentur Interfax. In Syrien versuche der Iran immer wieder, dort auch Raketen einzusetzen. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung im Krieg mit Rebellen. Israel ist der Erzfeind Nummer eins des Irans.