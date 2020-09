Soldaten der US-Armee bei einem Meeting. Symbolbild

Quelle: Timothy L. Hale/ZUMA Wire/dpa

Die größte Truppenverlegung der USA nach Europa seit 25 Jahren steht unmittelbar bevor. Wie Bundeswehr und US Army in Berlin ankündigten, startet die großangelegte Militärübung "Defender Europe 2020" bereits in der kommenden Woche mit den ersten Transporten. Der Großteil der Konvois sei für Ende Februar und Anfang März geplant.



Im Rahmen der Großübung sollen testweise rund 20.000 Soldaten von den USA quer durch Deutschland nach Osteuropa verlegt werden, um für eventuelle Krisenfälle gewappnet zu sein.