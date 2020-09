Heiko Maas (SPD). Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundesregierung wird keine neuen Waffenexporte an die Türkei mehr genehmigen. Das Auswärtige Amt bestätigte dem ZDF ein entsprechendes Interview mit Außenminister Heiko Maas (SPD) in der Zeitung "Bild am Sonntag".



"Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien wird die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen", sagte Maas in "Bild am Sonntag".