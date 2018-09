Vankarem, Zugol, Kronozki - wer diese Namen auf der Landkarte sucht, muss in den ganz fernen, den äußersten Osten Russlands schauen. Sie gehören zu den Orten, an denen bis zum Wochenende das russische Militär seine Manöver abhalten wird. "Beispiellos" nennt Verteidigungsminister Sergej Schoigu die Übung, deren Zahlen durchaus beeindruckend klingen: Neben knapp 300.000 Soldaten sollen bis zu 36.000 Panzer und andere Fahrzeuge, mehr als 1.000 Flugzeuge und 80 Schiffe im Einsatz sein. Den vorhersehbaren Ängsten seitens westlicher Staaten in einer ohnehin komplexen politischen Gemengelage wollte das Militär bereits bei der Ankündigung den Wind aus den Segeln nehmen. Die Übung richte sich gegen kein anderes Land, betonte der Generalstabschef Gerassimow vergangene Woche in Moskau.