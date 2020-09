Syrische Oppositionskämpfer, die die Türkei unterstützt.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Wenige Tage nach Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien droht eine weitere Zuspitzung im Grenzgebiet. Die EU-Außenminister wollen in Luxemburg über mögliche Sanktionen wegen des Einmarschs türkischer Truppen beraten.



Schweden hat sich im Vorfeld der Gespräche offen für ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei ausgesprochen und will bei einer Verschlechterung der Lage auch Wirtschaftssanktionen oder Sanktionen gegen Einzelpersonen vorschlagen. Auch Frankreich hat das Thema Sanktionen aufgeworfen.