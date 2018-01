Die "Operation Olivenzweig" zielt auf kurdische Milizen. Quelle: -/DHA-Depo Photos/AP/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will die am Samstag begonnene Militäroperation gegen kurdische Milizen in Nordsyrien zügig beenden. "Wir werden, so Gott will, diese Operation in kurzer Zeit beenden", sagte Erdogan.



Die Türkei hatte am Samstag mit Luftschlägen eine groß angelegte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Nach Angaben von Ministerpräsident Binali Yildirim waren am Sonntag auch Bodentruppen nach Nordsyrien eingerückt.