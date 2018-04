Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Archivbild Quelle: -/KRT via AP Video/dpa

Nordkorea will die Olympischen Winterspiele in Südkorea nicht für Gespräche mit den USA nutzen. Die Absage erfolgte vor einer großen Militärparade in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang.



Nordkorea und die USA sind bei der Eröffnungsfeier am Freitag ranghoch vertreten. Ein hoher Beamter des Außenministeriums in Pjöngjang sagte im Vorfeld laut südkoreanischen Medien: "Wir erklären eindeutig, dass wir nicht bereit sind, während unseres Besuches in Südkorea mit der US-Seite zusammenzutreffen".