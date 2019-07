Am Rande der Militärparade hat die Polizei mindestens 152 Menschen festgenommen. Das bestätigten die Behörden am Sonntag. Wie Justizkreise ergänzend mitteilten, wurden zwei prominente "Gelbwesten"-Vertreter, Jerôme Rodriguez und Maxime Nicolle, in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden sollen eine unerlaubte Demonstration organisiert haben.