Die Parade wurde in Wolgograd abgehalten. Quelle: Dmitry Rogulin/TASS/dpa

Mit einer Militärparade hat Russland an das Ende der Schlacht um Stalingrad vor 75 Jahren im Zweiten Weltkrieg erinnert. Etwa 30.000 Menschen in der Stadt, die heute Wolgograd heißt, sahen den Aufmarsch von 1.400 Soldaten, wie die Agentur Tass meldete. Die russischen Streitkräfte zeigten dabei hochmoderne Waffen.



Die Schlacht um das strategisch wichtige Stalingrad mit Hunderttausenden Toten leitete die Wende im Weltkrieg ein. Die letzten Wehrmachtssoldaten kapitulierten am 2. Februar 1943.