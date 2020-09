Flugzeugträger Charles de Gaulle vor Toulon. Archivbild

Quelle: Christophe Simon/AFP Pool via AP/dpa/Archivbild

Vor dem Hintergrund andauernder Spannungen um die Ausbeutung unterseeischer Erdgasvorkommen vor Zypern zeigt Paris Flagge in der Region. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle lief im zyprischen Hafen von Limassol ein.



Als Grund für die spektakuläre Militärpräsenz Frankreichs in Zypern gilt die Entdeckung von Erdgasvorkommen südlich von Zypern. Das französische Energieunternehmen Total ist an den Erkundungen beteiligt. Diese Erdgasvorkommen haben zu schweren Spannungen zwischen der Ankara und Nikosia geführt.