Das Militär im Sudan hat die Macht in dem Land übernommen. Es werde eine von den Streitkräften geführte zweijährige Übergangsphase geben, nach der eine Wahl stattfinden soll, sagte Verteidigungsminister Awad Ibn Auf in einer TV-Ansprache.



Langzeitmachthaber Omar al-Baschir sei festgenommen worden und an einem sicheren Ort. Seit Monaten demonstrieren Zehntausende gegen den autoritären Staatschef Al-Baschir, der das Land im Nordosten Afrikas seit drei Jahrzehnten mit harter Hand regiert hatte.