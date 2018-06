Mugabe ist mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

Die Führung der Putschisten in Simbabwe will Präsident Robert Mugabe (93) in neuen Verhandlungen zur Aufgabe seines Amtes drängen. An dem Gespräch mit den Generälen am Sonntag solle auch ein katholischer Pfarrer als Vermittler teilnehmen, berichtete das staatliche Fernsehen ZBC.



Die Regierungspartei Zanu-PF fordert Mugabe unterdessen ebenfalls auf, seine Ämter niederzulegen. Zudem demonstrierten am Samstag Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Harare, um Mugabe zum Rücktritt zu drängen.