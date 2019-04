Demonstranten erinnern in Sao Paulo an Opfer der Militärdiktatur.

In Brasilien haben Tausende Menschen am Jahrestag des Militärputsches von 1964 gegen eine Verharmlosung der jahrzehntelangen Militärdiktatur demonstriert. In der Hauptstadt Brasilia und in Metropolen wie Sao Paulo und Rio de Janeiro riefen sie am Sonntag unter anderem "Nie wieder Diktatur".



Der rechte Präsident Jair Bolsonaro hatte zum 55. Jahrestag des Militärputsches vom 31. März 1964 Erinnerungsfeiern bei den Streitkräften angeordnet. Das war in Brasilien auf teils scharfe Kritik gestoßen.