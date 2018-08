Bangkok: Rucksack-Touristen auf der Khao San Road Quelle: dpa

Die Khao San Road ist natürlich auch nicht mehr das, was sie einmal war. Grell ist die 400 Meter lange Straße in der Nähe von Bangkoks altem Königspalast geworden, arg touristisch und an manchen Ecken auch richtig kriminell. Aber was jetzt mit ihr passiert, hat die Thanon Khao San ("Straße des geschliffenen Reises"), die in den 1980er und 1990er Jahren zur berühmtesten Backpacker-Straße der Welt wurde, auch nicht verdient.