Ein stark bewaffneter Soldat in Mogadischu. Archivblild Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Rebellen der islamistischen Al-Shabaab-Miliz haben in Somalia einen Militärstützpunkt der Afrikanischen Union attackiert. Bei dem "groß angelegten, tödlichen Angriff" seien einige Soldaten aus Uganda ums Leben gekommen, sagte der örtliche Gouverneur Ali Nor Mohamed.



Ein Sprecher von Al-Shabaab erklärte in dem milizeigenen Radiosender Andalus, bei dem Angriff seien 59 AU-Soldaten getötet worden. Von der Afrikanischen Union gab es zunächst keine Informationen zu dem Vorfall.