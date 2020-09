Über 20 Angriffe gab es in letzten Monaten auf US-Stützpunkte im Irak. Hier bewaffnete US-Soldaten (Archivbild).

Bei einem Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt im Irak sind am Mittwoch nach US-Angaben drei Menschen getötet worden. Unter ihnen seien ein US- und ein britischer Soldat, so ein US-Militärvertreter. Zuvor hatte die irakische Armee einen Angriff mit zehn Raketen auf die Armeebasis in Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad gemeldet.



In den vergangenen Monaten wurden mehr als 20 Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak verübt, laut Washington stehen pro-iranische Gruppierungen hinter den Anschlägen.