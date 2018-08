Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow. Archivbild Quelle: Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Das NATO-Mitglied Bulgarien will für seine größtenteils mit russischer Technik ausgestatteten Streitkräfte moderne Ausrüstung kaufen. "Wir haben beschlossen, drei bis vier Milliarden Lewa (rund 1,5 bis 2 Mrd Euro) in der Umrüstung zu investieren, obwohl es viele andere bedürftige Sektoren gibt", sagte Regierungschef Boiko Borissow laut der bulgarischen Nachrichtenagentur Focus.



Die neue Ausrüstung sollte effektiv, preisgünstig und kompatibel mit der der NATO-Partner sein, so Borissow.