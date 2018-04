USA und Südkorea führen Anfang April ihre Militärmanöver durch. Quelle: Hong Gi-Won/Yonhap/dpa

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas wollen Anfang April ihre größten jährlichen Militärübungen beginnen, teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit. Beide Länder hatten den Beginn ihrer Frühjahrsübungen wegen der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Südkorea zunächst um einige Wochen verschoben.



Die Manöver lösten in den vergangenen Jahren regelmäßig Proteste Nordkoreas aus, das den USA immer wieder Angriffsvorbereitungen unterstellt hatte.