Auf den Beschuss reagierte Israel mit einer Truppenverstärkung und Luftangriffen. Dabei wurde nach Hamas-Angaben das Büro von Ismail Hanija zerstört, dem Chef der radikalislamischen Gruppe. Hanija hatte sich zuvor in Sicherheit gebracht. Israels Militär bestätigte den Angriff auf das Gebäude. Es habe als Büro für viele Militärtreffen gedient. Eine vorangegangene Explosion zerstörte ein mehrstöckiges Gebäude in Gaza-Stadt, das nach israelischen Angaben als Zentrale des Militärgeheimdienstes der Hamas fungiert hatte.



In Erwartung anhaltender Kämpfe mit der Hamas verstärkte Israel auch seine Raketenabwehrsysteme. In etlichen Städten, darunter Tel Aviv und Beerscheba, öffneten Schutzbunker. Zivilschutzbehörden im Süden Israels sagten Sportveranstaltungen ab, der Bahnverkehr wurde ausgesetzt. Großversammlungen wurden verboten; Schulen wurden angewiesen, den Unterricht in den Luftschutzkellern abzuhalten.