Was die Zahlen deutlich zeigen: Milliardäre sind in Deutschland die absolute Ausnahme. Bei Millionären sieht es schon etwas anders aus - in der Bundesrepublik verfügten im vergangenen Jahr 1.364.600 Menschen über ein anlagefähiges Vermögen von mehr als einer Million Dollar, in das der Wert von Sammlungen wertvoller Objekte, Verbrauchsmaterial und Gebrauchsgüter nicht eingerechnet ist. Das hat eine Studie des Beratungsunternehmens Capgemini im Juni ergeben.