Auf leise quietschenden Prada-Plateau-Sohlen läuft Maja Hoffmann durch den ehemaligen Lokschuppen. Die in Arles aufgewachsene Milliardärin, Miterbin des Hoffmann-La Roche-Pharmakonzerns, hat das ehemalige Bahngelände in den vergangenen Jahren zu einem hippen Kulturzentrum ausbauen lassen. Und mittendrin baut der amerikanische Star-Architekt Frank Gehry einen seiner verschachtelten Türme, dessen Fassade an zusammengeknüllte Aluminiumfolie erinnert. Hier wird Hoffmanns LUMA-Stiftung ihre Büros haben.