Die deutsche Wirtschaft fürchtet einen ungeordneten Brexit.

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Kurz vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament hat die deutsche Wirtschaft erneut vor den negativen Folgen einer Ablehnung gewarnt. "Ohne Deal würden zusätzlich Millionen an Zollanmeldungen und Milliarden an Zöllen fällig", sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie-und Handelskammertages, der Funke Mediengruppe.



Zudem würden Produktionen und Lieferketten unterbrochen. In Deutschland hingen zudem etwa 750.000 Arbeitsplätze vom Handel mit Großbritannien ab.