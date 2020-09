Bauhelme von Hochtief (Archiv)

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Hochtief-Joint-Venture GelreGroen hat einen Auftrag für ein Autobahnprojekt im Wert von 1,2 Milliarden Euro in den Niederlanden an Land gezogen. Das Konsortium werde bei Arnheim die A15 um zwölf Kilometer verlängern, teilte der MDax-Konzern in Essen mit.



Die Arbeiten sollen noch vor Ende 2020 beginnen und der neue Abschnitt soll bis Ende 2024 eröffnet werden. Außer Planung und Bau sieht der Vertrag mit der Regierung auch Finanzierung, Betrieb und Erhaltung der Autobahn bis 2044 vor.