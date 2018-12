Venezuelas Präsident Maduro wirbt Investitionen ein. Archivbild

Quelle: Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat nach eigenen Angaben bei seinem Besuch in Russland Verträge mit einem Volumen von über sechs Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Unter anderem gehe es um Investitionen in den Ölsektor und den Abbau von Gold, teilte er mit. Zudem habe er 600.000 Tonnen Weizen für 2019 gekauft.



Venezuela steckt in einer Wirtschaftskrise. Aus Devisenmangel kann das Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs einführen.