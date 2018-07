Scholz will mehr investieren, allein 15 Milliarden Euro mittelfristig pro Jahr in die Verkehrsinfrastruktur. Hinzu kommt zum Beispiel das milliardenschwere Baukindergeld für Familien, 12.000 Euro Zuschuss pro Kind sind geplant für den Kauf oder Bau einer Immobilie. Aber vielen ist das zu wenig, gerade jetzt, wo die Steuereinnahmen sprudeln. Die Investitionen sollen 2019 ein Volumen von 37,9 Milliarden Euro erreichen, das ist weniger als 2018, sogar wenn man noch einen Digital-Sonderfonds hinzurechnet, mit dem schnelles Internet in über 5.000 Schulen finanziert werden soll. Gemessen an den Ausgaben sinkt die Investitionsquote 2019 auf 10,62 Prozent, bis 2020 laut der mittelfristigen Planung auf 10,06 Prozent. Die Investitionen in den Nahverkehr, bezahlbare Wohnungen, gute Krippen und Schulen seien viel zu gering, moniert der Grünen-Politiker Sven-Christian Kindler.

Bildquelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa