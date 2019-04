Dax-Anzeigetafel in der Frankfurter Börse. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Trotz sinkender Gewinne schütten Deutschlands Börsenschwergewichte in der Summe so viel Geld an ihre Aktionäre aus wie nie zuvor. Nach Berechnungen des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY steigt die Dividendensumme der Dax-Konzerne für das vergangene Jahr um 2,9 Prozent auf den Rekordwert von 36,5 Milliarden Euro.



Der Gewinn nach Steuern sank hingegen um 10 Prozent auf zusammengerechnet 84,5 Milliarden Euro. Ausgewertet wurden die Daten von 28 der 30 Dax-Konzerne.