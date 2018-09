Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Golfemirat Katar will seine Investitionen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren um zehn Milliarden Euro aufstocken. Das kündigte der Emir Katars, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, an. Gleichzeitig lud er deutsche Unternehmen ein, in Katar zu investieren.



Der Golfstaat steht unter Druck, nachdem im Juni vergangenen Jahres Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain eine Blockade verhängt hatten. Sie werfen Katar unter anderem die Unterstützung von Terrorgruppen vor.