Die Bildung soll zum Leuchtturmprojekt der GroKo werden. Quelle: Daniel Karmann/dpa

CDU, CSU und SPD wollen im Fall einer Neuauflage der Großen Koalition deutlich mehr Geld in die Bildung stecken. Die Parteien verkündeten eine Einigung, die zusätzliche Ausgaben in Höhe von fast zehn Milliarden Euro vorsieht.



Rund sechs Milliarden Euro sollen "in die komplette Bildungskette" fließen, weitere 3,5 Milliarden Euro in die Umsetzung des Digitalpakts für die Schulen. Das Kooperationsverbot, das dem Bund die Finanzierung von Schulen in den Ländern untersagt, soll fallen.