Besonders Ladestationen werden benötigt. Archivbild

Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann verlangt von der Bundesregierung Milliarden-Investitionen in die E-Mobilität. "Die Verfügbarkeit von Ladesäulen wird über den Erfolg der E-Mobilität entscheiden und deshalb muss die Politik endlich handeln", sagte er der "Welt am Sonntag".



Die Kosten etwa für den Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur mit Schnellladestationen an Autobahnen seien "mit über 10 Milliarden Euro" überschaubar. Die Politik müsse E-Mobilität attraktiv und praktikabel machen.