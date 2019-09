Issoufou Mahamadou, Staatspräsident des Niger. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Für den Kampf gegen Terrorismus in der Sahelzone will die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas Mittel im Wert von einer Milliarde US-Dollar freimachen. Die Gelder sollen zwischen 2020 und 2024 investiert werden, beschlossen die 15 Mitglieder auf einem Gipfel in Burkina Faso.



Der Terrorismus bedrohe nicht nur den Frieden in der Region, sondern auch deren demokratische Institutionen und wirtschaftliche Entwicklung, sagte Nigers Präsident und Ecowas-Vorsitzender Issoufou Mahamadou.